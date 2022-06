Pareidolia. O magari nel caso di specie Pareid10slia, o quasi. Già, perché è diventata un tormentone la foto scattata da Sara Aribò durante la finalissima della Coppa dei Campioni Conmebol Uefa tra Italia e Argentina. Si vede Messi in primo piano, e una ragazza sullo sfondo con le braccia alzate, tifosa dell’Albiceleste, che esulta. La fotografa ha postato lo scatto sui social per cercare la ragazza in questione, ma non è questo che ha ha reso l’immagine virale. In un’altra zona della foto compare una persona con la testa bassa, nascosta da un berretto, con la barba di qualche giorno: qualcuno ci ha riconosciuto Diego Armando Maradona. Già, il commento su Twitter è stato “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Io scelgo solo di credere”.

Hice esta foto en La Finalissima en Wembley, y me gustaría encontrar a la chica de los brazos en alto ¿Lo hacemos? pic.twitter.com/tT5Jrm4iir — aribophoto (@saritalcual) June 7, 2022

E dunque, secondo qualcuno Diego non sarebbe morto il 25 novembre del 2020, ma vivo e in giro per il mondo, nascondendosi ma sempre pronto quando l’occasione si presenta a godersi un match della sua Argentina. O magari del Boca, perché un altro scatto diventato virale è quello di maggio scorso, quando un tifoso durante la finale della Copa de La Liga Profesional tra Boca e Tigre aveva immortalato un supporters gialloblù, in questo caso per la verità molto somigliante a Maradona: con orecchino, berretto con visiera e orecchino. E dunque: dopo Jim Morrison, Elvis Presley, anche Diego entra a far parte delle celebrità che, in base a fantasiose teorie dei fan, avrebbero solo inscenato la propria morte. Di fatto sia l’ex cantante dei Doors che “The Pelvis” sono sopravvissuti, facendo resistere il proprio mito a decenni dalla morte…che sarà così anche per Maradona non c’è dubbio alcuno.