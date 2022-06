C’era anche l’attore Aldo Baglio, del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra i tifosi scesi in strada a Monza per festeggiare la promozione della squadra in Serie A dopo oltre un secolo. Il comico si è unito ai festeggiamenti con molto entusiasmo, scherzando e improvvisando uno “show” con gli automobilisti. Immancabile il coro dei tifosi “Ajeje Brazov”, in riferimento a uno degli sketch più famosi del film Tre uomini e una gamba