Intorno alle ore 7 di questa mattina un uomo di 52 anni è rimasto ucciso nello stabilimento balneare Stella Maris a Sottomarina, frazione di Chioggia, nel veneziano: un palma è caduta all’interno dello stabilimento e ha colpito il proprietario, Gianluca Fasolin, che è morto all’istante per l’impatto. La vittima stava effettuando alcuni interventi di manutenzione dell’area, prima che venisse aperto il tratto di spiaggia attrezzato e al momento della caduta stava cercando di raddrizzare l’albero con l’aiuto di un dipendente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con anche un elicottero dall’ospedale di Treviso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Allo stabilimento gli agenti di polizia hanno effettuato i primi accertamenti sulla vicenda.