Non è precipitato, come riferivano le prime informazioni, ma è riuscito a compiere un atterraggio di fortuna l’elicottero che è stato ritrovato a Quargnento, un comune in provincia di Alessandria. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che insieme ai mezzi di soccorso sono intervenuti nelle campagne vicino a Strada Cascine. Quattro persone che erano a bordo sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Con ambulanza ed elisoccorso due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, altri due in codice verde. Il quotidiano La Stampa riferisce che si trattava di un elicottero da diporto, utilizzato per voli turistici. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.