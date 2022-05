Il senatore del Connecticut, Chris Murphy, lancia un appassionato appello alla Casa Bianca per dare il via ad un’azione concreta per prevenire ulteriori violenze negli Usa, dopo che un uomo armato di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due insegnanti in una scuola elementare a Uvalde, in Texas. “Sono qui per mettermi letteralmente in ginocchio e pregare i miei colleghi: trovate una strada da seguire. Lavorate con noi per trovare un modo per approvare leggi che rendano tutto questo meno probabile”.