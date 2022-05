Un video di pochi secondi postato su Facebook mostra il momento dell’irruzione di Salvador Ramos nella scuola elementare di Uvalde in Texas. Il 18enne è entrato e ha sparato all’impazzata uccidendo 21 persone, di cui 19 bambini. Prima di entrare in azione, il giovanissimo killer aveva sparato alla nonna, che ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Si era procurato i fucili appena compiuto 18 anni