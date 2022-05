Navi da guerra europee e non solo per proteggere i cargo ucraini carichi di grano pronto per essere esportato. È questa l’idea emersa dall’ultimo incontro tra il governo britannico ed altri alleati per cercare di frenare i furti dei prodotti per mano delle forze russe che controllano il sud e gli accessi al mare nel Paese invaso da Vladimir Putin. Una mossa rischiosa, quella di mandare la flotta del Regno nel Mar Nero, ma ritenuta necessaria per sbloccare l’export di un Paese fondamentale per i rifornimenti di grano di molti Stati che, senza forniture, rischierebbero di rimanere senza beni primari. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, da Davos ha ricordato che “stiamo assistendo a come la Russia ha trasformato in armi le sue forniture energetiche” e “sfortunatamente, stiamo vedendo lo stesso modello emergere nella sicurezza alimentare. L’Ucraina è una dei paesi più fertili del mondo. Anche la sua bandiera simboleggia il paesaggio ucraino più comune: un campo di grano giallo sotto un cielo blu. Ora, quei campi di grano sono stati bruciati. Nell’Ucraina occupata dalla Russia, l’esercito del Cremlino sta confiscando scorte di grano e macchinari. Oggi l’artiglieria russa sta bombardando i depositi di grano in tutta l’Ucraina deliberatamente”.

E ancora: “Le navi da guerra russe nel Mar Nero stanno bloccando le navi ucraine piene di grano e semi di girasole. Le conseguenze di questi atti vergognosi sono sotto gli occhi di tutti. I prezzi sono alle stelle. E sono i Paesi fragili e le popolazioni vulnerabili a soffrirne di più. I prezzi del pane in Libano sono aumentati del 70% e le spedizioni di cibo da Odessa non sono potute arrivare in Paesi come la Somalia. Come se non bastasse la Russia sta accumulando le sue derrate alimentari da esportazione come forma di ricatto, trattenendo le forniture per aumentare i prezzi globali o scambiando grano con sostegno politico”.

Un portavoce della Commissione ha aggiunto che “le truppe russe rubano il grano ucraino o distruggono le scorte, ci sono varie prove”. Un video pubblicato dalla Cnn mostra nuove foto satellitari del porto di Sebastopoli, in Crimea, in cui sembra che due navi russe carichino quello che si ritiene sia grano ucraino rubato. Le nuove immagini della Maxar Technologies, datate 19 e 21 maggio, mostrano le navi – la Matros Pozynich e la Matros Koshka – attraccate accanto a silos di grano, con il cereale che si riversa da un nastro in una stiva aperta. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com, entrambe le navi hanno lasciato il porto: la Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, affermando di essere diretta a Beirut, mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero.

L’emittente sottolinea che è difficile sapere con certezza se le navi siano state caricate con grano ucraino rubato, ma la Crimea, annessa alla Russia, produce poco grano, a differenza delle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia, ricche di colture, immediatamente a nord. Funzionari ucraini e fonti industriali hanno riferito che le forze russe nelle aree occupate hanno svuotato diversi silos e trasportato il grano a sud. All’inizio di questo mese, la Matros Pozynich ha compiuto una missione simile: ha caricato grano e ha salpato dal Mar Nero per raggiungere il Mediterraneo. Inizialmente era diretta in Egitto con il suo carico, ma è stata respinta da Alessandria dopo un avvertimento da parte dei funzionari ucraini, secondo il governo del Paese. Gli è stato anche impedito di entrare a Beirut e alla fine ha attraccato a Latakia, in Siria, dove la Russia da anni sostiene il regime di Bashar al-Assad.

All’incontro con gli esponenti del governo di Boris Johnson era presente anche il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, che ha tenuto un incontro sul possibile corridoio navale protetto da Odessa attraverso il Bosforo con la sua omologa britannica, Liz Truss. Landsbergis ha parlato di una coalizione di partecipanti che potrebbe includere alcuni Paesi della Nato e altri che sono dipendenti dalle importazioni del bene dall’Ucraina. Anche l’amministrazione americana si era già esposta per garantire che i flussi commerciali non subissero ulteriori blocchi annunciando, la scorsa settimana, di lavorare a stretto contatto con gli alleati europei per sviluppare rotte che garantiscano l’uscita dal Paese della produzione ucraina di grano e mais di fronte al blocco dei porti dell’area di Odessa.

La guerra in Ucraina ha causato un aumento su larga scala dei prezzi dei cereali, che si è fatto sentire soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Un totale di 25 milioni di tonnellate sono attualmente bloccate nei porti ucraini, secondo il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.