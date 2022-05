Mario Draghi non andrà in Senato a riferire prima del Consiglio straordinario europeo del 30 e 31 maggio. Non solo non lo ha previsto il presidente del Consiglio, ma Palazzo Madama ha bocciato la proposta di M5s, Fdi e Alternativa. A presentare la richiesta in Aula, dopo che era stata esclusa dalla capigruppo, è stata la senatrice 5 stelle Mariolina Castellone. Il 19 maggio scorso il premier si era presentato alle Camere per un’informativa su guerra in Ucraina e invio delle armi, dopo che nelle scorse settimane proprio Giuseppe Conte e il M5s gli avevano contestato lo scarso coinvolgimento del Parlamento.

L’atto ha aperto l’ennesimo scontro dentro la maggioranza. “Non avendo la disponibilità del presidente Draghi non possiamo votare contro il calendario”, si è giustificato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, “senza entrare nel merito della richiesta del Movimento 5 stelle”. Ma i malumori sono anche sul fronte Pd: “Le comunicazioni del Presidente del Consiglio sull’Ucraina non possono trasformarsi ogni volta in una resa dei conti della maggioranza”, ha detto il senatore dem Andrea Marcucci. “Il presidente Draghi verrà naturalmente in Parlamento come è sempre venuto. Le forzature del M5S sono del tutto assurde ed ingiustificate”. Mentre il senatore Dario Stefano su Twitter ha scritto: “La capogruppo del M5s insieme all’ex 5s Dessì, ora “CAL-PC”, chiedono in Aula Senato di votare contro il calendario appena concordato in capigruppo, su proposta del ministro D’Incà, anche lui dei 5 stelle. Sembra quasi un labirinto”.