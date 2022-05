Profetizzano l’arrivo dell’apocalisse, hanno una medium “canalizzatrice” del messaggio del guerriero-maestro che dà il nome alla setta, una definizione che loro rifiutano definendosi comunità. O meglio ancora scuola. Una “scuola di Illuminismo”, quella di Ramtha, alla quale i coniugi (Paolo Neri e Stefania Platania) trovati morti nella loro casa a Spinello, piccola frazione di Santa Sofia sull’Appennino tosco-emiliano, avevano aderito da molti anni. E proprio per le convinzioni della setta avevano acquistato casa a Spinello, luogo considerato benedetto dai seguaci e che per questo sarebbe stato risparmiato dalla fine del mondo “profetizzata” dai Maya per il dicembre 2012.

Le origini – Ma cosa è la scuola di illuminismo di Ramtha? Nata nel 1988 a Yelm, nello Stato di Washington, la comunità è stata fondata da J.Z. Knight, pseudonimo di Judith Darlene Hampton. La donna si definisce la medium, “canalizzatrice”, di Ramtha, nome che letteralmente significa “colui che è illuminato” ed è il nome di un guerriero-maestro – così viene descritto – di 35mila anni che, dopo millenni di silenzio, ha scelto Knight per trasmettere la propria “filosofia“. Nei momenti in cui Knight è in stato di trance guida gli studenti per la pratica degli “esercizi spirituali“. Questo tipo di didattica aiuterebbe i discepoli a raggiungere l'”ascensione” del corpo fisico nel “corpo di luce”. Sul proprio sito, la scuola si presenta come un’accademia la cui ragion d’essere è “l’esperienza del sé”.

Le controversie e le accuse – Conta migliaia di studenti sparsi per il mondo e un solo insegnante: Ramtha, che impartisce lezioni tramite J.Z. Knight. La fondatrice, secondo diverse fonti, negli ultimi anni ha espresso simpatie nei confronti di QAnon, il gruppo cospirazionista americano considerato responsabile dell’assalto al Congresso. Sempre sulla base di alcune indiscrezioni, una parte dei complottisti sono stati ospitati nella sede della scuola di Washington. Knight ha raggiunto l’onore delle cronache anche per alcune dichiarazioni discriminanti nei confronti dei messicani.

La diffusione in Italia e l’adesione della coppia – Fino al 2009, Sportilia – il centro sportivo costruito per ospitare i raduni della Nazionale di calcio – ha ospitato i campus di Ramtha, incontri che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone. Il costo per ascoltare i discorsi di Knight? Dai 1.200 ai 1.300 euro. La sede italiana dispone anche di un sito che offre “le audio registrazioni originali degli insegnamenti di Ramtha con traduzione in voce in italiano, scaricabili in MP3″. Paolo Neri – in un post del 2005 pubblicato in un forum online – si offriva come referente su Roma per persone interessare a conoscere più da vicino il gruppo. La coppia comprò casa a Spinello nel 2012, anche sulla base delle teorie diffuse dalla setta, e lì si unì ad altri discepoli trasferitisi nella frazione negli ultimi vent’anni. Nel paese hanno costruito ville, pozzi, hanno fatto scorte di legna e alimenti. Alcune famiglie – tra cui i coniugi romani, secondo quanto ricostruito finora – hanno persino costruito dei bunker sotterranei.