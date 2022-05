Incendio in un appartamento di Andorno Micca (Biella): ricoverata una coppia e i due figli. Secondo le prime ricostruzioni, confermate dall’agenzia Ansa, un uomo ha dato fuoco al suo appartamento rimanendo intossicato e la compagna è rimasta ferita dopo essersi lanciata dalla finestra del primo piano – a 3 metri di altezza – dell’abitazione per sfuggire alle fiamme. Ora si trovano entrambi in codice rosso in ospedale.

Ricoverati anche i figli, che hanno riportato ferite meno gravi – codice giallo e codice verde. Sul posto sono intervenute molte squadre dei Vigili del fuoco per spegnere l’incendio. I vicini di casa hanno riferito di aver sentito intorno alle sette un forte boato e di avere visto la donna gettarsi dalla finestra mentre le fiamme invadevano l’abitazione. La famiglia si era trasferita da poco in paese. Sul posto è arrivata anche il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, per effettuare un sopralluogo insieme ai carabinieri e per ricostruire la dinamica dei fatti.