La Cnn ha mostrato un video, risalente al 16 marzo, dove si vedono i soldati russi sparare a due civili disarmati alla periferia di Kiev. Uno era il proprietario della concessionaria di veicoli che è stata saccheggiata, la cui famiglia non vuole essere nominata. L’altro era Leonid Oleksiyovych Plyats, un uomo di 68 anni che lavorava come guardia. La Cnn spiega che il video di sorveglianza dell’attività commerciale di cui è venuta in possesso è anche a disposizione dei pubblici ministeri ucraini che indagano per crimini di guerra. La figlia del 68enne ucciso ha detto di voler mostrare le strazianti immagini un giorno ai suoi figli per dimostrare la brutalità dei soldati di Mosca. “Sono carnefici – ha detto alla Cnn – è terribile perché mio padre era un civile, aveva 68 anni, un uomo pacifico e disarmato. Il video è adesso fra i documenti che potrebbero costituire una prova dei crimini di guerra da più parti attribuiti alle forze russe in Ucraina. Un procuratore ucraino ha infatti dichiarato di avere aperto un’indagine dopo avere visto le immagini ottenute dall’emittente americana.

video Cnn