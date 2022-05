“Le parole di Macron sono parole sagge. Non c’è la belligeranza americana, nel senso che non ci sono gli americani che mangiano l’hamburger, guardano l’Nba e vogliono fare la guerra, C’è l’amministrazione in carica che mi sembra abbia intrapreso un percorso bellico, ma negli stessi Stati Uniti c’è un dibattito aperto come in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla Camera alla presentazione del libro ‘Manuale teorico e pratico al Bilancio Ue, finanziamenti comunitari e Pnrr’.

“Quando dico che Macron in questa dichiarazione ha dimostrato saggezza, lo dico – ha sottolineato il leader del Carroccio – da amico e sostenitore di Marine Le Pen e domando e mi do la risposta: se avessi detto io che bisogna arrivare alla pace senza umiliare Putin, quanti talk show, quante inchieste di Procure della Repubblica, quanti attacchi politici dal Pd o da altri mi sarebbero arrivati? Lo faccio dire a Macron”.