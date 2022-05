“Mi sono dimesso da consigliere di Fratelli d’Italia del Comune di Milano per motivi di salute, perché ho un cancro”. Lo ha ufficializzato in un’accesa polemica con David Parenzo durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” (Radio24) il fondatore di Libero, Vittorio Feltri, che già lo scorso 18 marzo, in una lettera pubblicata sul quotidiano e indirizzata a Fedez, aveva annunciato di avere un tumore.

Feltri, che era stato eletto a Palazzo Marino alle scorse elezioni amministrative di ottobre, verrà sostituito da Enrico Marcora.