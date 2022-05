“Al sindaco di Roma è stata data una cambiale in bianco per realizzare un inceneritore: quella non è transizione ecologica e io vorrei ricordare che il M5s sostiene questo governo per realizzare la transizione ecologica. Ha anche chiesto un ministero per questo”. Così il leader M5s, Giuseppe Conte, lasciando il convegno sulle comunità energetiche rinnovabili. “Il Movimento ieri rimasto particolarmente deluso, più che rabbia direi grande amarezza e delusione, perché in un provvedimento dedicato alla sicurezza energetica è stata inserita una norma che non c’entrava nulla: una norma sugli inceneritori in tutta Italia da agevolare con un’autostrada normativa”.