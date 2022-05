Attaccata da un branco di cinghiali quasi nel centro di Roma: è successo ieri sera poco dopo la mezzanotte ad una donna romana di 44 anni, attaccata da un gruppo di 8 cinghiali in via Anneo Lucano, alla Balduina. La vittima stava camminando sul marciapiede insieme al suo cane, nel quartiere nord di Roma, quando è stata sorpresa dagli animali: la donna è rimasta ferita in modo non grave ed è riuscita a scappare – sollevando di peso il proprio cane – e, dopo aver trovato rifugio nell’androne del palazzo, a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Sul posto si sono recati anche i soccorritori, che hanno medicato le lievi escoriazioni provocate dalla caduta.

Solo pochi giorni fa, l’attrice Sandra Milo aveva lanciato un appello al sindaco Gualtieri: “Signor Sindaco, so che le stanno a cuore i problemi di Roma: guardi che noi siamo invasi dai cinghiali. Tutta la Balduina, il Parco di Monte Mario, tutta Roma Nord è invasa dai cinghiali. Portiamo fuori i nostri cani e ci ritroviamo davanti così all’improvviso i cinghiali. Le giuro che è una gran paura”.