“Sono grato per l’invito a prendere parte alla riunione del G20 di quest’anno. Ho parlato con il primo ministro italiano, ringrazio Draghi per il coinvolgimento dell’Italia nelle indagini sui crimini contro l’umanità commessi dalla Russia. L’ho informato della situazione nelle zone di combattimento. Apprezziamo anche il sostegno per sanzioni che possono portare a fine della guerra”, così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in uno degli ultimi videomessaggi, parlando del colloquio avuto con il premier italiano.

Nel video Zelensky ha anche parlato di “un’importante decisione dell’Unione Europea”: “La Commissione europea ha deciso di rimuovere tutti i dazi e le quote sulle esportazioni ucraine per un anno, nonché di sospendere le tariffe antidumping – ha detto – Oggi ho discusso i dettagli di questa proposta con la Presidente Ursula von der Leyen. Sono grato a lei personalmente e a tutti i nostri amici europei per questo passo”.