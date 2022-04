“Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni per un dialogo efficace, creare le condizioni per un cessate il fuoco il prima possibile, creare le condizioni per una soluzione pacifica”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres incontrando il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Mosca, sottolineando che è necessario fare “tutto ciò che è possibile” per questo obiettivo. Guterres più tardi sarà ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin.