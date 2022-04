Applausi per il presidente Sergio Mattarella all’uscita del castello baronale di Acerra, Napoli, dove ha partecipato alla cerimonia per il 77esimo Anniversario della Liberazione. Centinaia di persone lo hanno atteso in piazza Soriano con bandierine tricolore riservandogli un’ovazione. Per lui parole di affetto e stima da parte dei cittadini. Nel percorso di uscita, il presidente ha rivolto un saluto ai tanti presenti