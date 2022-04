“Il 25 aprile è qualcosa su cui non ci si può dividere, è alla base della nostra democrazia. È naturale poi, che soprattutto nella giornata di oggi, ci si divida politicamente in maniera chiara tra chi è profondamente antifascista e tra chi non lo è”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la deposizione delle corone per commemorare i caduti. “Mi auguro che non vengano fatte inutili polemiche. Per me il senso di questa giornata è fare il mio dovere e anche godermi questa giornata, perché non è una data come le altre”, ha aggiunto.