Da Imola a Portimao: il weekend dei motori offre a distanza di poche ore il gran premio di MotoGp del Portogallo e la gara di Formula 1 nello storico autodromo italiano. Il colore di riferimento è sempre il rosso. La Ducati ufficiale cerca il riscatto dopo un avvio di stagione difficile, che però vede il “ducatista” Enea Bastianini (in sella alla moto del team Gresini) in testa al mondiale. La Ferrari al contrario cerca conferme e sogna il trionfo nella corsa di casa, con il leader del mondiale Charles Leclerc pronto a dare battaglia a Max Verstappen. Ecco tutti gli orari da tenere a mente per seguire questa domenica di motori, da vedere tutta in diretta su Sky (in streaming su Now Tv e Sky Go) e in chiaro su Tv8:

Ore 12.20 gara Moto2 (diretta Sky)

Ore 14.00 gara MotoGP (diretta Sky)

Ore 15.00 gara Formula 1 (Sky e diretta anche su Tv8)

Ore 15.30 gara Moto3 (diretta Sky)

Ore 20.05 differita gara Moto3 su Tv8

Ore 21.50 differita gara MotoGp su Tv8

Ore 23.30 differita gara Moto2 su Tv8