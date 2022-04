La Turchia ha chiuso il proprio spazio aereo a voli civili e militari che trasportano soldati in Siria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu come riporta Sabah. “Diamo permessi ogni tre mesi e l’ultimo che abbiamo concesso era fino ad aprile” ha affermato Cavusoglu ai giornalisti che lo accompagnavano in una visita in America Latina aggiungendo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha informato l’omologo russo Vladimir Putin delle decisione. Cavusoglu ha confermato che la Turchia non partecipa alle sanzioni contro la Russia imposte dai Paesi europei.