“Dove sono? Perché non ho i vestiti? Può chiamare aiuto?”: sono le prime parole che una donna trovata nuda in auto insieme alla figlia di 8 anni ha rivolto alla guardia giurata che si è avvicinata per soccorrerle. La notte di Pasqua sono state trovate senza vestiti e spaventate nella loro auto, una Golf grigia parcheggiata nell’area della Darsena pisana: madre e figlia, residenti a Brescia, sono state ricoverate in ospedale per i necessari accertamenti. A dare l’allarme è stato il vigilante Roberto Tuzzolino, che si occupa della sicurezza dell’area dove è stata rinvenuta l’auto, intorno alle 2.00 di notte, a pochi metri dall’uscita dell’autostrada A12.

“Dopo aver scambiato due parole è risalita in macchina e non è più scesa” ha raccontato Tuzzolino al Tirreno. “Alle mie domande su cosa fosse successo, non era in grado di rispondere e non si rendeva conto né di dove fosse, né del perché si trovava in quel posto. Ho notato inoltre che all’interno della vettura c’era anche un’altra persona che si muoveva sui sedili posteriori, ma non mi sono avvicinato in attesa delle forze dell’ordine. Con i poliziotti ho potuto vedere che la persona in questione era una bambina, anche lei nuda. A quel punto la polizia ha chiamato l’ambulanza per accertare le condizioni di salute di entrambe le donne”.

In un secondo momento è emerso che la sorella della donna aveva denunciato la scomparsa delle due, parlando di un “difficile momento psicologico” per la donna ritrovata in auto: presumibilmente, si legge sul quotidiano locale, la 40enne avrebbe voluto imbarcarsi per la Sardegna, ma per motivi ancora non chiari si sarebbe fermata tra Pisa e Livorno, dove è stata trovata parcheggiata l’auto.