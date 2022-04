È Max Verstappen il più veloce nelle qualifiche del Gp di Imola, condizionate dalla pioggia e dalle bandiere rosse, che hanno interrotto tutte tre le sessioni, impedendo nel finale a Charles Leclerc di cercare la pole position. La sua Ferrari partirà comunque in prima fila sabato nella Sprint Race: il nuovo format, che quest’anno viene sperimentato a Imola e in altri due Gran Premi, prevede infatti una mini-corsa domani che (oltre ad assegnare punti iridati) determina la griglia di partenza della vera e propria gara di domenica.

Il leader del mondiale Leclerc quindi sabato potrà lottare per gli 8 punti in palio per il primo classificato e per conquistare la prima casella della griglia in vista del Gran Premio. Sul bagnato la Red Bull sembra trovarsi leggermente più a suo agio, ma da domani su Imola dovrebbe tornare il sole. In terza posizione scatterà Lando Norris, al suo fianco Kevin Magnussen. In terza fila Fernando Alonso e Daniel Ricciardo. Solo decima l’altra Ferrari di Carlos Sainz, finito a muro durante le Q2: lo spagnolo dovrà fare un’ottima Sprint Race per recuperare posizioni in vista del Gran premio di domenica. Malissimo invece le due Mercedes, entrambe addirittura eliminate in Q2: George Russell partirà 11esimo, poi Mick Schumacher e solamente 13esimo Lewis Hamilton.