“L’Occidente sta facendo troppo poco? Secondo me è vero il contrario: l’Occidente sta facendo in certi casi anche troppo. Per esempio l’Italia sta violando la Costituzione, inviando armi a un Paese non alleato e diventando, nei fatti, cobelligerante”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è stato il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ha commentato l’evolversi del conflitto in Ucraina. “Continuare a mandare armamenti a Kiev – ha continuato – significa condannare a morte un numero maggiore di persone. La soluzione sarebbe quella di riprendere il tavolo delle trattative coi russi. Tavolo che è stato abbandonando il 28 di marzo con una grande collaborazione internazionale perché fosse desertificato”.

Video La7