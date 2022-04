“Benvenuti, questa piazza vi aspettava”. Così papa Francesco ha salutato gli oltre 80mila giovani che – nel giorno di Pasquetta – si sono radunati a piazza San Pietro. “Sono passati due anni con la piazza vuota e alla piazza è successo come a noi quando facciamo digiuno, abbiamo voglia di mangiare e mangiare e quando andiamo a farlo dopo il digiuno, mangiamo di più e per questo, anche la piazza, si è riempita di più. La piazza, anche, ha sofferto il digiuno ed è ora piena di voi”. Il pensiero del Pontefice è andato anche ai giovani che vivono la guerra in Ucraina: “Oltre alla pandemia l’Europa sta vivendo una guerra tremenda, mentre continuano in altre parti del mondo ingiustizie e violenze che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto”.