Sono 27.214 i nuovi casi di coronavirus e 127 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi molecolari e antigenici processati sono 174.098 , nel giorno di Pasqua erano stati 105.739. Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 17,4% di domenica. Tutti i dati, come sempre durante le festività, risentono di questi ultimi in termini quantitativi e qualitativi.

Sul fronte ospedaliero sono 422 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 38. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.214, ovvero 274 in più rispetto a domenica. Anche in questo caso l’oscillazione negativa è dettata dalle poche dimissioni che vengono effettuate nei giorni di festa. In isolamento domiciliare si trovano 1.197.643 di contagiati da Sars-Cov-2 per un totale di 1.208.279 attualmente positivi.

Da inizio pandemia, i casi accertati in Italia sono stati 15.758.002. In 14.387.830 sono guariti o sono stati dimessi (+35.763 nelle ultime 24 ore) e altri 161.893 sono deceduti. Il Piemonte è la regione con il maggior incremento, segnalando 3.579 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Segue la Campania con 3.250 diagnosi registrate. Oltre mille casi anche in Lazio (2.740), Lombardia (2.329), Puglia (2.232), Veneto (2.022), Sicilia (1.961), Emilia-Romagna (1.751) e Toscana (1.280).