Dal centro profughi di Zaporizhzhia vicino a Mariupol, in Ucraina, dove sono raddoppiati gli arrivi, la gente ha paura di rimanere nelle loro case o in quello che ne resta, per paura di rappresaglie. Quello di Zaporizhzhia è un centro di smistamento per le persone che vengono indirizzate anche in altri luoghi. “Qui arrivano beni di prima necessità e aiuti da tutto il mondo. Qui confluiscono tra le due e le tremila persone al giorno. Gli arrivi si sono raddoppiati dopo i fatti di Bucha” precisa l’inviato dell’Ansa sul posto. Il diario dell’inviato Ansa.