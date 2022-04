Tra le macerie dell’aeroporto di Mykolaiv, in Ucraina. Lo scalo è stato colpito per la prima volta il 24 febbraio, all’inizio della guerra, dai russi, che hanno voluto distruggere la pista d’atterraggio che altrimenti sarebbe stata potuta usare dai mezzi dell’aviazione ucraina. Era un aeroporto generalmente utilizzato per i voli vacanzieri che portano i turisti da Kiev nella zona costiera di Mykolaiv. Costruito ai tempi sovietici e poi modernizzato negli anni ’90, ora è completamente distrutto.