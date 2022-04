L’esercito ucraino ha diffuso un altro drammatico video girato a Bucha, dopo la ritirata delle truppe di Mosca. Le immagini mostrano la camera di un seminterrato, con i cadaveri di cinque civili piegati in avanti e con le mani legate dietro la schiena. La stanza era situata in un sanatorio locale per bambini chiamato “Radiant”. Secondo l’agenzia Unian, i militari russi hanno utilizzato il locale per detenere, torturare e uccidere civili