I cadaveri di almeno 20 uomini, tutti civili, uccisi e abbandonati lungo un’unica strada. È ciò che hanno trovato le forze ucraine a Bucha, cittadina a nord-ovest di Kiev. Il video – che vi proponiamo oscurato – è stato diffuso dal governo di Kiev. La validità delle immagini è stata verificata dal Washington Post. Alcune persone hanno le mani legate dietro la schiena e un colpo d’arma da fuoco alla nuca. Il sindaco Anatoly Fedoruk ha denunciato che i civili uccisi sono stati trattati dai russi in modo disumano e ha denunciato anche la presenza di almeno altri 280 corpi senza vita in fosse comuni in città. “Queste persone non erano militari. Non avevano armi. Non ponevano una minaccia. Quanti casi come questi ci sono nei territori occupati?”, ha scritto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.