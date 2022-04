Le immagini dei civili trovati morti per le strade di Bucha, alcuni con le mani legate dietro la schiena, scuotono i governi. Nelle ore successive alla diffusione degli scatti, arrivano reazioni da tutto il mondo per chiedere che si fermino i crimini di guerra. La presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen , su Twitter, ha parlato di “indicibili orrori” e ha chiesto “un’inchiesta indipendente”. E l’Onu da Ginevra fa sapere che i corpi scoperti a Bucha “sollevano serie domande su eventuali crimini di guerra”. Mosca però, insiste nel respingere le accuse e tramite il ministro della Difesa russo, bolla le foto e i video come “fake” prodotti da Kiev e dai media occidentali. E sostiene che “la cittadina è stata bombardata dagli ucraini”. In realtà: oltre alle immagini, ci sono testimonianze raccolte dalle organizzazioni umanitarie e dai giornalisti dell’Associated press, una delle agenzie di stampa internazionali più autorevoli al mondo.

Per i leader e capi di governo, le prove non mancano. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha definito “spaventosa e insopportabile” “la crudeltà dei massacri di civili inermi”: “Le autorità russe devono cessare subito le ostilità, interrompere le violenze contro i civili e dovranno rendere conto di quanto accaduto”, ha scritto su Twitter. Anche il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha definito le foto “agghiaccianti” e ribadito che “la guerra russa va fermata”: “Queste atrocità non possono restare impunite”. Il collega ucraino Dmytro Kuleba ha ribadito che “il massacro è stato deliberato”: “I russi mirano ad eliminare il maggior numero possibile di ucraini. Dobbiamo fermarli e cacciarli via”. Kuleba ha chiesto “nuove devastanti sanzioni del G7 ora: embargo su petrolio, gas e carbone; chiudere tutti i porti alle navi e alle merci russe; scollegare tutte le banche russe da Swift”. Il presidente francese Emmanuel Macron , attualmente presidente del Consiglio dell’Ue, ha dichiarato: “Esprimo compassione per le vittime e solidarietà agli ucraini. Le autorità russe dovranno rispondere di questi crimini“.

Sconcerto è stato espresso anche dagli Stati Uniti. Il capo della diplomazia Usa Antony Blinken e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg hanno condannato alla Cnn le atrocità contro i civili attribuite ai russi a Bucha, vicino a Kiev. “Quelle immagini sono un pugno allo stomaco”, ha reagito Blinken, ribadendo che gli Usa stanno documentando eventuali “crimini di guerra”, senza però dire se li considera crimini contro l’umanità o genocidio. Quelle di Bucha sono violenze “orribili”, ha detto Stoltenberg denunciando una “brutalità inedita in Europa da decenni”. Proprio il tema delle nuove azioni contro la Russia è stato rilanciato dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock: “Le immagini dei civili uccisi a Bucha sono insopportabili”, ha scritto sempre su Twitter chiedendo nuove sanzioni. Baerbock ha definito queste azioni come “crimini di guerra”. Mentre per il cancelliere tedesco Olaf Scholz è urgente “fare chiarezza senza mezzi termini su questi crimini dei militari russi. Io rivendico che organizzazioni internazionali come il comitato internazionale della Croce rossa abbiano accesso a questa area, per documentare in modo indipendente queste atrocità. I carnefici e i loro mandanti devono essere assicurati alla giustizia”.

Arriva una condanna unanime anche dai leader politici italiani. “How many #Bucha before we move to a full oil and gas Russia embargo? Time is over” (“quante Bucha prima di muoversi verso un pieno embargo di petrolio e gas russo? Il tempo è finito”), ha scritto su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. Così come il presidente M5s Giuseppe Conte: “L’orrore delle immagini che giungono da Bucha ricorda i tempi più cupi della nostra storia”, ha scritto su Facebook. “Non dobbiamo rassegnarci all’ineluttabilità della guerra, non possiamo accettare questa carneficina. Non dobbiamo tacere di fronte a queste violenze”. Mentre la presidente Fdi Giorgia Meloni ha dichiarato: “Lasciano senza fiato le immagini dei civili giustiziati per le strade e delle fosse comuni, che arrivano da Bucha dopo il ritiro delle truppe di invasione di Putin. Una barbarie che riemerge dalle epoche più buie della storia europea e che speravamo di non rivedere mai più. Va fatto ogni sforzo per la pace e per fermare l’aggressione all’Ucraina”.