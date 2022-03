Dopo il malfunzionamento di ieri dei portali di Sogei, l’Agenzia delle Entrate comunica che provvederà a emanare “un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici”. In virtù di questa norma -si legge-qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente “a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione stessa, i termini di prescrizione e di decadenza e quelli di adempimento riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati”.

Il provvedimento sarà emanato non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti. E la durata della proroga, che verrà comunicata, dipenderà dalla durata del disservizio. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sogei poco fa ha comunicato che “Sono state risolte le principali criticità riscontrate sulla rete: sono attualmente in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati. Siamo in attesa di riscontri e verifiche tecniche conclusive per i disservizi creati da Areti Spa che hanno portato all’interruzione del servizio”. L’azienda controllata dal ministero dell’Economia si “scusa con gli utenti per i disagi arrecati e per quelli ancora in corso”.