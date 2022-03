I siti delle agenzie fiscali vanno in tilt. Nel pomeriggio di mercoledì sia la pagina web dell’Agenzia delle Entrate che quella dell’Agenzia dogane e monopoli erano irraggiungibili, così come il portale del Dipartimento delle Finanze del Mef e, infine, quelli della Ragioneria generale e l’indirizzo delle Entrate-Riscossione. Non si tratta però, da quanto si apprende, di un attacco hacker mosso in contemporanea contro tutte le piattaforme delle agenzie fiscali, bensì un problema che deve essere ricercato alla fonte, ossia alla Sogei, la società di riferimento per il ministero dell’Economia e delle Finanze per quel che riguarda molti processi digitali. E proprio dal profilo Twitter della società arrivano rassicurazioni: “Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici”.

L’ipotesi di un’offensiva cibernetica aveva fatto preoccupare, dato che a Sogei fanno capo anche i servizi legati all’emergenza Covid-19, come il green pass, che quindi contengono i dati sensibili dei cittadini. Anche dall’Agenzia delle Entrate, comunque, si cerca di tranquillizzare gli utenti: “Il nostro sito è momentaneamente irraggiungibile a causa di problemi tecnici. Ci scusiamo per il disagio. Il partner tecnologico è al lavoro per risolvere il prima possibile il disservizio, che non ha in alcun modo interessato la sicurezza di dati sensibili”, si legge in un tweet.

Secondo quanto emerso nella serata di mercoledì, la causa del ‘down’ improvviso andrebbe ricercata in una caduta di tensione dell’impianto elettrico che ha mandato in tilt i sistemi, con le verifiche e gli approfondimenti che sono però ancora in corso. Intorno alle 20, i tecnici di Sogei considerano il problema risolto, anche se i siti a quell’ora risultano ancora irraggiungibili.