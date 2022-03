“Nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Ciò significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti”. Così il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riporta la Tass. “I Paesi occidentali dovranno aprire un conto in rubli presso le banche russe per pagare il gas in rubli”, ha detto Putin dopo la firma dell’apposito decreto sottolineando che il pagamento del gas in rubli è un passo verso la sovranità finanziaria del paese. Dopo l’annuncio di Putin il prezzo del gas è balzato a 127 euro al megawatt/ora per poi ripiegare a 123 euro con un rialzo dell’1,5%. In particolare le operazioni dovrebbero fare perno sulla banca russa Gazprombank, al momento esclusa dalle sanzioni occidentali. Entro 10 giorni la banca centrale russa determinerà la procedura per l’apertura speciale di conti per gli acquirenti esteri di gas. Il decreto sul pagamento del gas in rubli prevede la possibilità che alcuni pagamenti non siano effettuati nella valuta di Mosca. I casi in cui sarà autorizzato il pagamento non in rubli – spiega la Tass – saranno individuati dalla commissione governativa che vigila sugli investimenti stranieri. Putin ha dato quindi istruzioni per approvare la procedura di autorizzazione di tali permessi entro dieci giorni.

“Non accetteremo in alcun modo di pagare il gas in altre divise rispetto a quelle sancite dai contratti” ha però affermato quasi contemporaneamente il ministro dell’economia francese, Bruno La Maire, a Berlino, in conferenza stampa con il ministro tedesco Robert Habeck. Francia e Germania “si preparano” nel caso in cui la Russia bloccasse le forniture ha detto Le Maire. “Potrebbe esserci una situazione in cui domani, in circostanze particolari, non ci sarà più il gas russo. Sta a noi preparare questi scenari e ci stiamo preparando”. Ieri Germania ed Austria hanno attivato la procedura di emergenza in tre fasi per far fronte a questa circostanza, che al momento non si sta verificando. “Siamo ben preparati rispetto a tutto quello che decide Putin”, ha detto poco fa Robert Habeck.

Sulla questione della valuta di pagamento del gas russo c’è molta confusione. Lo schema a cui starebbe lavorando Mosca contempla il pagamento da parte degli importatori in euro o dollari a Gazprombank. La banca convertirebbe poi parte delle somme con la banca centrale russa e verserebbe rubli ai produttori di gas. Con questo schema però non sembrerebbe cambiare molto per i paesi europei. Attualmente i pagamenti degli importatori europei avvengono tramite la filiale lussemburghese di Gazprombank.

Ieri il portavoce di Putin Dmitry Peskov aveva affermato che le tempistiche saranno più lunghe di quanto ipotizzato inizialmente. In origine si era parlato di un obbligo di passaggio al rublo già da aprile. I paesi del G7 hanno sempre respinto questa possibilità. Tuttavia ieri la possibilità di un passaggio al rublo salvaguardando la validità dei contratti in essere è stata discussa durante la telefonata tra Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Oggi però il cancelliere ha specificato che “Abbiamo guardato i contratti, c’è scritto che si paga in euro. E ho chiarito nella telefonata che rimarrà così. Le imprese potranno pagare, vorranno pagare e pagheranno in euro”.

Ieri Putin ha avuto un colloquio anche con Mario Draghi. Questa mattina il presidente del Consiglio ha affermato “Le parole di Putin sono state: i contratti esistenti rimangono in vigore, le aziende europee, e ha rimarcato che è una concessione solo per loro, continueranno a pagare in euro o in dollari. La spiegazione su come si faccia a conciliare le due posizioni, dollari e pagare in rubli, è stata lunga e ho ascoltato dicendo che poi i tecnici si sarebbero messi in contatto. Quello che ho capito è che la conversione è un fatto interno alla Federazione Russa. Ora ci sono analisi in corso per capire che significa” aggiungendo “Mi sembra non sia semplice cambiare valuta di pagamento senza violare i contratti”.

Per pagare i gas in rubli i paesi europei dovrebbero convertire le loro valute (euro, sterline, etc) presso la banca centrale russa. In sostanza “comprando” rubli e sostenendone il valore. La valuta russa ha ormai recuperato il cambio precedente all’invasione. Dopo aver raggiunto un rapporto con il dollaro a 140 (140 rubli per avere un dollaro) si colloca oggi intorno a quota 82. L’Europa importa ogni anno dalla Russia oltre 100 miliardi di metri cubi di gas, oltre un terzo del suo fabbisogno. Ogni giorno i paesi europei pagano a Mosca circa un miliardo di euro per gas, petrolio e carbone.