Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto appello alla Norvegia, secondo fornitore di gas naturale dell’Ue dopo la Russia, perché fornisca più energia al suo paese e all’Ue. Durante un discorso in videomessaggio davanti allo Storting, il parlamento monocamerale norvegese, Zelensky ha detto: “Potete dare un contributo decisivo alla sicurezza energetica dell’Europa, fornendo le risorse necessarie sia per i paesi dell’Ue che per l’Ucraina”.