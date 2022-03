Il pilota francese dell’AlphaTauri, Pierre Gasly, ha gareggiato nel Gran Premio di Arabia Saudita con “forti dolori intestinali“. Al termine della gara il pilota, dolorante, ha detto per radio alla squadra: “Mio Dio, mi sento come se il mio intestino stesse per staccarsi dal mio corpo. Scusate, sono stati i 5 giri più brutti della mia vita. Sto provando dei dolori fortissimi“. Non è ancora chiara quale fosse la causa del malessere del pilota 25enne, ma a detta sua sembra che la situazione sia peggiorata proprio sul finire della corsa.

In un’intervista successiva a Sky Sport, raccontando del malessere in corsa, Gasly – vincitore del Gran Premio di Monza 2020 – ha dichiarato che urlava dal dolore e si sentiva “come se qualcuno mi accoltellasse all’intestino a ogni curva a sinistra, non era affatto carino”. Ha poi aggiunto di aver già consultato un medico.

Un Gp di Formula 1 decisamente “doloroso” per l’AlphaTauri di Faenza, sia per il francese che anche per il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, ritiratosi ancora prima dell’inizio del Gran Premio: Tsunoda, infatti, non è riuscito a raggiungere la griglia di partenza e ha fermato la vettura a bordo pista, perdendo così l’occasione di correre in gara. In ogni caso Gasly, arrivato al nono posto, ha poi ringraziato il team per il lavoro fatto nel corso della gara: “Avete fatto un buon lavoro ragazzi, veramente un buon lavoro, complimenti”. “Sono molto soddisfatto del risultato della gara e di aver potuto fare punti”, ha aggiunto.