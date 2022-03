I cittadini della città russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, hanno raccontato di una forte esplosione in un deposito militare avvenuta in serata vicino al villaggio di Krasny Oktyabr. Secondo il governatore regione, Vyacheslav Gladkov, che ha ativato il servizio di emergenza, non ci sono al momento notizie di morti o feriti tra i civili. Sui social network sono decine i video ripresi dai residenti, in cui si sentono i boati e si vedono le fiamme. Nei giorni scorsi, a Belgorod, un cappellano militare russo è stato ucciso da un attacco missilistico ucraino. Oleg Artyomov si trovava nel villaggio di Zhuravlyovka quando è finito “sotto un bombardamento da un lanciarazzi ucraino Smerch ed è morto” ha riferito il dipartimento militare del Patriarcato di Mosca sui social media. Quello del cappellano è stato il primo decesso in territorio russo causato dal fuoco ucraino reso pubblico da quando è iniziata l’offensiva russa in Ucraina.