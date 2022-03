Sono 81.811 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Ieri erano stati 76.260. Cresce a 182 anche il numero delle nuove vittime (ieri erano 153). I test molecolari e antigenici effettuati sono stati 545.302 (ieri 513.744) per un passo di positività che si assesta al 15%, in lieve aumento rispetto al 14,8% di ieri. Decresce invece il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva: sono 447, 19 in meno di ieri nel saldo tra ingressi e dimissioni, con 41 nuovi ingressi. I ricoverati positivi al Covid nei reparti ordinari sono 9.029, 90 in più rispetto a ieri.

1.245.803, con un aumento di 18.913 nelle ultime 24 ore. Il dato è in aumento per il 14° giorno di fila a partire dal 10 marzo, quando erano 971.155. La crescita della curva dei contagi è in visibile diminuzione: 47% tra il dato del 10 e quello del 17 marzo (54.230 vs 79.895) e del 30% tra il dato del 3 e quello del 10 (41.500 vs 54.230). Le persone attualmente positive al SARS-CoV-2 in Italia sono, con un aumento di 18.913 nelle ultime 24 ore. Il dato è in aumento per il 14° giorno di fila a partire dal 10 marzo, quando erano. La crescita della curva dei contagi è in visibile diminuzione: rispetto a sette giorni fa (giovedì 17 marzo) si registra infatti un aumento di appena il 2,3% del numero di nuovi contagi (erano 79.895) , mentre la crescita era stata deltra il dato del 10 e quello del 17 marzo (54.230 vs 79.895) e deltra il dato del 3 e quello del 10 (41.500 vs 54.230).