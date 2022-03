Sono 76.260 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 153. Il numero dei tamponi molecolari e antigenici è 513.744. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15,01% di ieri, quando il numero dei test eseguiti era maggiore, 641.896. Continua a rallentare la crescita dei casi: il loro aumento, rispetto al 16 marzo, è del 5%. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.939, ovvero 30 in meno rispetto a ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 1.226.890. In totale, gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono 14.070.450, mentre i morti salgono a 158.254. I dimessi e i guariti sono 12.685.306, con un incremento di 51.922 rispetto a ieri.

I dati regionali – La Lombardia comunica 9.206 casi, il Veneto 6.287, l’Emilia Romagna 4.295. In centro Italia, il Lazio segnala 8.340 contagi, la Toscana 5.280, l’Abruzzo 3.322. Per quanto riguarda il sud, la regione Campania conta 8.093 casi, la Puglia 7.270 contagi, la Sicilia 6.481.