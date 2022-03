“Mi appello a tutti nel nostro Paese e quelli all’estero, nelle città e nei villaggi, quelli che sono liberi e quelli che sono temporaneamente sotto l’occupazione russa come la Crimea, Donestsk, Luhansk: anche voi dovete lottare per la libertà, non sedervi e aspettare”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, parlando in un videomessaggio. Zelensky ha anche mandato un messaggio a Kherson, città dove da giorni i cittadini scendono in piazza per la pace: “Kherson, resisti! Non dimenticheremo mai questi spari, spari nella vostra città. Ma eravamo tutti con voi, nella vostra piazza e nelle vostre strade, 40 milioni di ucraini”, ha concluso.