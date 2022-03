Alcune immagini diffuse sui social network e rilanciate dalla agenzia di stampa mostrano lunghe code ai supermercati di Mosca la corsa a comprare alcuni alimenti base, come lo zucchero, l’olio e la farina. I video mostrano le resse davanti agli scaffali per riempire i carrelli. L’agenzia russa Ria Novosti scrive su twitter che “le merci vengono spazzate via prima ancora di raggiungere gli scaffali“, allegando un video in cui si vedono gli addetti di un supermercato distribuire gli alimenti e svuotare le scorte. Le persone sono state riprese mentre litigavano per lo zucchero mentre una nuova consegna veniva trasportata in un negozio Perekryostok nel nord della capitale, riportano alcuni tabloid britannici postando un video ripreso da una residente che ha descritto anche scene di tensione: “C’erano scaffali vuoti, niente sale, niente zucchero, niente pasta, niente grano saraceno e solo riso costoso”, ha raccontato la donna secondo quanto riportano il Mirror e il Daily Mail.