Il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha saltato 2,31 metri nella gara del salto in alto ai Mondiali Indoor di Belgrado chiudendo con la medaglia di bronzo parimerito con il neozelandese Hamish Kerr. Oro al sudcoreano Sanghyeok Woo con 2.36 e argento allo svizzero Loïc Gasch sempre con 2.31. L’azzurro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha deciso di esordire al coperto proprio in occasione dell’appuntamento più importante conquistando una bella medaglia. Tamberi ha esordito nella gara mostrando una bandiera ucraina disegnata sulla spalla con due nomi scritto sotto: Bondarenko e Protsenko, due saltatori in alto ucraini assenti alla rassegna iridata a causa della guerra nel loro paese.