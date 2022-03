“L’aumento delle spese militari? E’ sbagliato il messaggio che arriva ai cittadini, adesso ci sono altre urgenze“. Così Giuseppe Conte, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul Nove, ha commentato un ordine del giorno al decreto Ucraina, varato il 17 marzo, che impegna il governo Draghi a incrementare le spese militari fino al 2% del Pil (oggi siamo all’1,4%) con un aumento di oltre 10 miliardi l’anno. “E’ abbastanza chiaro che stiamo parlando di un adempimento – spiega Conte -, quello preso al vertice dei capi di Stato e di Governo della Nato in Galles nel 2014, ed è un adempimento che ci vede sotto la soglia di quel 2%, noi come altri Paesi. E anch’io, che per tre anni ho fatto il presidente del Consiglio, mi sono trovato a fronteggiare questo tema. Ovviamente – conclude l’ex presidente del Consiglio – siamo consapevoli che nell’ambito di quest’alleanza, la Nato, gli impegni vadano rispettati. Però è sbagliato il messaggio che arriva ai cittadini e alle famiglie: è un impegno che in prospettiva non va assolutamente disatteso, ma adesso ci sono delle altre urgenze“.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.