Giovedì l’attivista ambientale Louis McKechnie, studente di ingegneria meccanica, è entrato in campo durante il match di Premier League tra l’Everton e il Newscastle al Goodison Park di Liverpool: il ragazzo, 22enne tifoso dei Toffees, si è legato al palo di una delle porte con una fascetta, interrompendo per circa sei minuti la partita. Indossava una maglia arancione con scritto “Just Stop Oil“,”Smettetela con il petrolio”. Poco prima dell’inizio del match, lo studente aveva condiviso un video su Tik Tok in cui anticipava il gesto: “Sto per interrompere una partita di calcio e sono terrorizzato, ma credo che più persone possibile abbiano bisogno di sapere cosa riserva un possibile futuro. Miliardi di persone non sanno se devono rimanere nelle loro case o se andare altrove dato che i Paesi diventano troppo caldi per vivere”.

“La crisi del costo della vita, il Covid e la guerra in Ucraina mostrano questo futuro. Voglio che il mio governo faccia tutto il possibile per impedire che ciò si avveri. Petrolio e gas stanno peggiorando le cose e aumentando il rischio ambientale”, spiegava. McKechnie aveva partecipato al movimento di protesta “Insulate Britain” ed era stato arrestato per aver bloccato l’autostrada M25 lo scorso 8 ottobre: i manifestanti chiedevano al governo di migliorare l’isolamento di tutti gli alloggi sociali nel Regno Unito entro il 2025 ei ristrutturare tutte le case per ottenere un migliore isolamento degli edifici entro il 2030, sostenendo che un migliore isolamento delle case ridurrebbe probabilmente l’uso di combustibili, come gas naturale e petrolio, mitigando gli effetti del cambiamento climatico.