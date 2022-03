“Mentre molti Paesi europei stanno rimuovendo le restrizioni e ritornando a una vita normale notiamo che i tassi di infezione stanno aumentando” in alcuni Stati “nelle ultime settimane”. “Questo sembrava essere almeno guidato da un aumento della circolazione della sub-variante BA2 di Omicron“. Lo ha detto Marco Cavaleri, capo della task force Ema sui vaccini, durante una conferenza stampa. “Da un punto di vista regolatorio – ha aggiunto – non ci sono evidenze in studi clinici o da prove reali a sostegno di una raccomandazione per la popolazione generale di una seconda dose di richiamo o dose ‘booster’ di vaccini contro il Covid 19″.