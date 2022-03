Gli Stati Uniti “stanno osservando con grande attenzione” se la Cina o altri Paesi “possano fornire ogni tipo di aiuto, che sia materiale, economico, o finanziario alla Russia”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, affermando che “aiuti da qualsiasi parte del mondo sono una grande preoccupazione per noi“. Il portavoce non ha voluto rilasciare commenti sulla notizia, riportata per prima dal Financial Times, dei messaggi che il dipartimento di Stato avrebbe inviato a Paesi alleati per avvisarli della disponibilità della Cina ad aiutare Mosca.