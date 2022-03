“In nome di Dio fermate questo massacro“. È l’appello di Papa Francesco all’Angelus di questa mattina, nel corso del quale ha dedicato forti parole contro la guerra in Ucraina. “Davanti alle barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano, c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri”, ha concluso il Pontefice.