Sono 53.825 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.127. Una settimana fa, il 5 marzo scorso, i contagi erano 39.963. Le vittime sono invece 133 (ieri erano state 156), una settimana fa i morti erano 173. Sono 13.323.128 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, mentre i morti totali salgono a 156.782. I dimessi e i guariti sono 12.180.724, con un incremento di 45.393 rispetto a ieri. Sono 985.622 le persone attualmente positive, con un aumento di 9.143 nelle ultime 24 ore.

Sono 417.777 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 425.638. Il tasso di positività è al 12,9%%, in lieve aumento rispetto al 12,5% di ieri. Sono invece 513 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.234, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.