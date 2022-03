Il presidente del Consiglio Mario Draghi, tiene una conferenza stampa al termine dei lavori del vertice informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue sul Modello europeo di crescita e di investimento per il 2030. Focus del vertice, in particolare, l’indipendenza energetica e la difesa alla luce delle esigenze scaturite dal conflitto in Ucraina.