“Avevamo l’ordine di aprire il fuoco contro chi faceva resistenza e contro gli abitanti della città”. Sono le parole di un soldato russo, catturato dall’esercito ucraino. Kiev ha diffuso un video in cui il militare di Mosca risponde ad alcune domande: “Sapevamo di entrare in Ucraina, dovevamo conquistare Kharkiv in tre giorni. Ci è stato detto che dovevamo liberare il Paese dai nazisti”.